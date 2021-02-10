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Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den penaltı isyanı!

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Giriş: 10.02.2021 23:28
Güncelleme:10.02.2021 23:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında alınan 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda Emre Kılınç'a yönelik yapılan penaltının verilmediğini söyleyen Terim, maçın 9-11 dakika uzaması gerekirken hakemin 5 dakikada maçı bitirdiğini de sözlerine ekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

TERİM NEDEN ROTASYONA GİTMEDİ?

Fatih Terim "İyi oyun devam etsin diye rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Hiç alakası yokken gol yedik. Arkasından bir gol daha yedik. Bunlar aklımızda olmayan şeyler. Alanyaspor'u kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

PENALTI İSYANI

İlk yarıda Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yer kaldığı pozisyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, "42. dakikada Emre Kılınç'ın ayağına basma var. VAR'a gitmiyor, VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Emre feryat figan yapsa belki verebilir" ifadelerini kullandı.

"9-11 DAKİKA UZATMA OLMASINI BEKLERDİM"

Fatih Terim sözlerini, "Üzgünüm, 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Emre'yi de atan bu arkadaşımızdı. Ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük ama kırmızı kullanılmadı. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9-11 dakika uzatmalar olurken, biz 5 dakikada bitiriyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu da dile getiren Terim, "Herhangi bir şeyi ona bağlamıyorum ama onu görünce bu duruma geliyoruz. Herhalde ikinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir. Oradan devam etmemiz lazım, bu kadar da hata yapmamamız lazım" dedi.

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