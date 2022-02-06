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Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2022 18:26
Güncelleme:06.02.2022 18:27
Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadele Eduardo ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıdaki karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 20 dakikada fazla 10 kişi mücadele eden ev sahibi Alanyaspor ve konuk Galatasaray sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı!
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