Alanyaspor ile Galatasaray puanları paylaştı!

Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadele Eduardo ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıdaki karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 20 dakikada fazla 10 kişi mücadele eden ev sahibi Alanyaspor ve konuk Galatasaray sahadan 1'er puanla ayrıldı.