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01.10.2019

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının tekrarı için karar verildi! Suat Arslanboğa hakkında flaş karar |Video

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın tekrarı ile ilgili itirazını reddettiğini duyurdu. Federasyon aynı zamanda MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının reddedildiğini duyurdu. Öte yandan TFF, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshedildiği açıklandı. TFF'nin bu kararlarını A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirdi.

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