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05.02.2020

Alanyaspor 2-0 Galatasaray geniş özeti video izle | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 55. dakikasında Junior Fernandes'in attığı golle durumu 2-0'a getiren Antalya ekibi ikinci maç öncesi avantajı yakaladı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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