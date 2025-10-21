Abdülkerim Bardakcı: "Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım"

Galatasaray savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt karşılaşmasının kendileri için kritik olduğunu belirtti. Bardakcı, Liverpool galibiyetinin önem kazanması için yarınki maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, kaptanlık sorumluluğunu gururla taşıdığını ve takımın kaliteli kadrosuyla Şampiyonlar Ligi’nde mümkün olduğunca ilerlemek istediklerini vurguladı. Ayrıca RAMS Park’ın coşkulu atmosferinin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktardı.

