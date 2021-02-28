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A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz'dan maçın hakemine tepki: İlla kan mı çıkması lazım? Pozisyon net penaltı

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Giriş: 28.02.2021 22:53
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren Mehmet Yılmaz, "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı. İlla kan mı çıkması lazım?" dedi.
Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı
"Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı"
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe Erman Toroğlu, Maç Sonu Yorumları! / Takım Oyunu / 28.02.2021
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe Erman Toroğlu, Maç Sonu Yorumları! / Takım Oyunu / 28.02.2021
Ahmet Ağaoğlu: ''Valencia'nın Bakasetas'a Yaptığı Hareket Net Penaltı!'' / 28.02.2021
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