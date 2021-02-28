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A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz'dan maçın hakemine tepki: İlla kan mı çıkması lazım? Pozisyon net penaltı
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren Mehmet Yılmaz, "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı. İlla kan mı çıkması lazım?" dedi.