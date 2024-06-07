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A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! İşte o isimler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 23:33
Güncelleme:07.06.2024 23:35
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.
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A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
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