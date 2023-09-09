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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan maç sonu flaş açıklamalar: "Kapı herkes için açık"

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Giriş: 09.09.2023 04:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği elde ettik. Elbette memnun değiliz. Bugün o adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız için biz de üzgünüz." dedi.
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