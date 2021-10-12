A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçı sonrası konuştu! "Son dakikada atılan gol..."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2-1'lik Letonya galibiyeti sonrasın önemli açıklamalarda bulundu. "Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim." diyen Kuntz, "Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum." şeklinde konuştu. Öte yandan Kuntz'un zafer sonrası göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Letonya karşılaşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum."

(Kuntz'un zafer sonrası göz yaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.)

"Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar"

"Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim."

"Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı."

"Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Çalıştığımız şeylerin ardından büyüyen büyük bir ruh vardı, devre arasında ve oyun içerisinde taktik değiştirdik. Letonya'nın attığı golden 1 saniye sonra bile, asla pes etmediler. Türk taraftarların ne kadar desteklediklerini biliyorum, oyuncuların maç sonu sevincinden dolayı çok memnunum. Türk taraftarların takımla arasında ki bağı güçlendirmeliyiz. Duygusal anlam dışında 3 puan dışında bir anlamı yok bu galibiyetin."

"Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama bir şeylerin garantisini vermez. Mental kazanımlar sizi öne çıkarır, galibiyet daha önemliydi. Diğer konuları konuşmanın anlamı yok."





STEFAN KUNTZ, MAÇIN ARDINDAN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda hayati bir 3 puan kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Burak Yılmaz'ın golü sonrası milli takım yedek kulübesi sahaya girerek büyük bir sevinç yaşarken, Alman teknik adam Kuntz da oyuncularının sevincine dahil oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Stefan Kuntz, saha içersine girdi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Başarılı çalıştırıcının yardımcısı Kenan Koçak, Kuntz'un yanına giderek teselli etti.