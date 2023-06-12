12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları 61. Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kaldırdı

61. Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kaldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2023 00:00
61. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupasını aldı. Fenerbahçeli futbolcular kupa töreninden önce armasında 5 yıldız bulunan formaları giydi.

Fenerbahçeli futbolcular, Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından kupa coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

Müsabakadan sonra üzüntü yaşayan Medipol Başakşehirli oyuncular da tribünlere giderek taraftarlarını selamladı.

Fenerbahçeli futbolcular kupa töreninden önce armasında 5 yıldız bulunan formaları giydi.

Platformun kurulmasının ardından geçilen kupa töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

İlk olarak maçın hakemlerine şiltlerin verildiği törende basın mensuplarının oylarıyla karşılaşmanın yıldızı seçilen Fenerbahçeli Arda Güler de ödülünü aldı.

Fenerbahçeli futbolcuların alkışlarıyla platforma çıkarak madalyalarını alan finalist Medipol Başakşehirli oyuncular, üzgün bir şekilde kupa seremonisini takip etti.

Sarı-lacivertli oyunculara da ilk önce madalyaları takdim edildi.

Takım kaptanlarının aldığı kupa daha sonra Fenerbahçeli oyuncular tarafından havaya kaldırıldı.

Sarı-lacivertli oyuncular kupa sevincini taraftarlarıyla kutladı.

Bazı Medipol Başakşehirli futbolcular tören bitimine kadar sahada kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
61. Ziraat Türkiye Kupası’nı Fenerbahçe kaldırdı
61. Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kaldırdı
İstanbul’da final coşkusu!
İstanbul'da final coşkusu!
Milli futbolcu Benfica’ya transfer oldu
Milli futbolcu Benfica'ya transfer oldu
Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık
"Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık"
Zafer İngiltere basınında
Zafer İngiltere basınında
Inzaghi A Haber’in sorusunu yanıtladı
Inzaghi A Haber'in sorusunu yanıtladı
M.City-Inter maçından görüntüler
M.City-Inter maçından görüntüler
Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!
Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Futbolun kalbi İstanbul’da atacak!
Futbolun kalbi İstanbul'da atacak!
İstanbul trafiğine final ayarı!
İstanbul trafiğine "final" ayarı!
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Daha Fazla Video Göster