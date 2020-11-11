13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışları için tanıtım filmi çekimleri sürüyor. Çekimler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı. İki efsane pilot tanıtım filmi için köprüde adeta şov yaptı. O anlar A Haber ekranından canlı yayınlandı.

İstanbullular bugün çok önemli bir ana tanık oldu... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1'in iki efsane pilotu iki kıta arasında geçiş yaptı ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Tam köprünün orta kısmında pilotlar pit stop yaparak bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Bugün milyonlarca kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bu anı canlı izledi. İki kıtayı birbirine bağlayan köprüde Formula 1 araçlarının efsane sesi yankılandı.

Formula araçlarının geçişi nedeniyle vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilmişti.

Formula yarışları 14 Kasım tarihinde başlayacak ve seyircili olarak planlanan program, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.