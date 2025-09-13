12 Dev Adam Yunan basınında: Zayıf ve sıkışmış Yunan milli takımı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve finale yükseldi. Türk milli basketbol takımının Yunanistan'ı 26 sayı farkla yenerek finale çıkması Komşu’da bakın nasıl karşılandı…

