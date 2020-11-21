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Portre - Mahmut Celaleddin Ökten - 21.11.2020

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Giriş: 21.11.2020 18:44
Güncelleme:21.11.2020 22:08
Mahmut Celaleddin Ökten... Hayatını ilme adamış ömrü boyunca imam hatip okullarının açılması için mücadele etmiş bir isim. O, herkesin geriye çekildiği ve baskıların arttığı dönemde kurulmasını sağladığı Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi, İstanbul İmam Hatip'in ilk müdürü. İşte Celalettin Ökten'den, 'Celal Hoca'ya uzanan bir yolculuğun hikayesi...
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