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PORTRE - "Çöl Aslanı" Ömer Muhtar

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Giriş: 20.08.2021 17:03
Güncelleme:20.08.2021 17:03
Libya'da tarih o olmadan yazılmaz dersek abartmış olmayız. İtalyanların sömürgesi olmaktansa ölmeyi tercih eden sembol isimlerden, Ömer Muhtar'dan bahsediyoruz. Ömer Muhtar, zekası, ahlakı ve savaş sanatları konusundaki bilgisi ile düşmanlarının bile hayranlık ve saygısına mazhar olmuş bir isim şimdi portresini ekranlarınıza taşıyoruz.
Çöl Aslanı Ömer Muhtar
"Çöl Aslanı" Ömer Muhtar
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