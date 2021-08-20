21 Ağustos 2021, Cumartesi
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PORTRE - "Çöl Aslanı" Ömer Muhtar
Libya'da tarih o olmadan yazılmaz dersek abartmış olmayız. İtalyanların sömürgesi olmaktansa ölmeyi tercih eden sembol isimlerden, Ömer Muhtar'dan bahsediyoruz. Ömer Muhtar, zekası, ahlakı ve savaş sanatları konusundaki bilgisi ile düşmanlarının bile hayranlık ve saygısına mazhar olmuş bir isim şimdi portresini ekranlarınıza taşıyoruz.