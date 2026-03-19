Füze savaşlarının sonu ne olacak?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 18 Mart 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, Siyasette mal varlığı polemiği, Riyad'dan canlı! Suudi Arabistan'da sirenler çalıyor, A Haber anbean kaydetti! Riyad'da füzeler uçuyor, Katar'da doğalgaz bölgesi vuruldu, Füze savaşlarının sonu ne olacak?, İran Irak'ta ABD elçiliğini vurdu, Tahran'dan canlı! İran'da şu an ne yaşanıyor?, Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de, İran'la savaş Trump'ı yapayalnız mı bırakacak?" başlıkları ele alındı.