ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Hürmüz Boğazı'nı işgal edebilir mi?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 11 Mart 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail'de kaos mu başlıyor?, FBI'dan Kaliforniya uyarısı: İran saldırabilir, Pezeşkiyan: İran'ın meşru haklarını tanıyın, Savaş Hürmüz'de düğümlendi! Ne oluyor?, ABD Hürmüz Boğazı'nı işgal edebilir mi?, İsrail: Beyrut'a yeni bir saldırı başlattık, İsrail canlı yayında Beyrut'u bombalıyor, Lübnan/Dahiye İsrail bombardımanı altında, BM'den İran'a Körfez'e saldırılarını durdurun" başlıkları ele alındı.

