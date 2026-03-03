CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ortadoğu yangın yeri: Savaşta 3. gün

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2 Mart 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Ortadoğu yangın yeri: Savaşta 3. gün, ABD: Daha başlamadık - İran: Sert saldıracağız, Trump: Gerekirse karaya asker indiririz, Tahran sokaklarından neler oluyor?, A Haber ekipleri savaş bölgesinden aktarıyor, Trump: Arap ülkelerine saldırı sürpriz oldu, Tahran-Tel Aviv hattında füze savaşları, Trump: Büyük dalga yakında geliyor, İran-İsrail-ABD: Hangi ülke hedefine ulaştı?" başlıkları ele alındı.

