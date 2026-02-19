CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD-Rusya-Çin Hürmüz'de savaşacak mı?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 18 Şubat 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Amerika'nın patronu" saldırı emrini verir mi?, Yeni bir savaş gemisi bölgede, ABD-İran: Savaş tehdidi pazarlık aracı mı?, ABD-Rusya-Çin Hürmüz'de savaşacak mı?, Trump: Gerekirse Diego Garcia'yı kullanırız, Erdoğan: İran-ABD sorunlarını diyalogla çözmeli, ABD borç batağında: 38 trilyon dolar, Önce ekonomiyi batırıp sonra işgal mi? CHP yine Kur'an kurslarını hedef aldı" başlıklarına yanıt arandı.

