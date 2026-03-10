Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 09 Mart 2026 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Erdoğan: Kimse yanlış hesap yapmasın, Savaşta kim hangi hamleyi yapıyor?, İran'dan İsrail'e sert misilleme, Trump İran'a saldırdığı için pişman mı?, İsrail bu savaşı sürdürecek mi?, WSJ: Mücteba boyun eğmezse Trump "Öldürün" dedi, Tel Aviv'de şua an! İran'dan yeni füze dalgası, İran: Erdoğan ve Pezeşkiyan görüştü, ABD İran'da nükleer silah mı kullanacak?" başlıkları ele alındı.