A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 16 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “PKK’yı bertaraf edecek yol haritası ne? 5,9’luk deprem sonrası yeni risk nerede? Nerelerde yıkıcı deprem riski var? Deprem bölgesinde şu an ne yapılıyor? Beklenen İstanbul depremi ne kadar yakın? Malatya depremi “büyük deprem” sinyali mi? İsrail güçleri Lübnan’dan nasıl atılacak? İsrail namluları Suriye’ye mi çeviriyor? İsrail’in “İran’ı Bombalama” planı ne? Türkiye İsrail’i karşı hangi adımı atıyor?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN