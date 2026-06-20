ABD-İran masasını İsrail yıkacak mı?

A Haber ekranlarında 19 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, “ABD-İran görüşmesi İptal! Barış tehlikede mi?, ABD/Vance'ten İsrail'e tek müttefikiniz ABD, ABD-İran masasını İsrail yıkacak mı?, ABD/WP: İran görüşmesini Netanyahu Baltalıyor, Trump: Ben olmasam İsrail darmadağın olur, Clinton: Netanyahu İran'ı yok etmek istiyor, İsrail hangi seçime nasıl müdahale etti?, İsrailli Blackcore dünyayı nasıl manipüle ediyor?, Kılıçdaroğlu CHP'deki yolsuzlukları anlattı, Kılıçdaroğlu: Özgür Bey'i 4 isim için uyardık” sorularına yanıt arandı?