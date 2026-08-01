Yeni bir siyaset mi, yeni bir CHP mi?

A Haber ekranlarında 31 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, “YENİ Parti’de yeni olan ne?, Özel “altı ok”u yük olarak mı görüyor?, YENİ Parti kimlerle hareket ediyor?, FETÖ’cü Toros: Ana muhalefet partisi olduk, Özel “FETÖ desteği”ne ne yanıt verecek?, Sav’ın istifası sonrası Sayan’ın adak paylaşımı, YENİ Parti’ye para gönderenler kim?, Özel’in o görüntüleri neden gündem oldu?, Yeni bir siyaset mi, yeni bir CHP mi?” sorularına yanıt arandı.