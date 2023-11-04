04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aklın Yolu Videoları Aklın Yolu - İsrail tankları nasıl imha ediliyor?

Aklın Yolu - İsrail tankları nasıl imha ediliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2023 03:56
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 3 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail tankları nasıl imha ediliyor? Ortadoğu’da kimin ajandasında ne var? Üsler, askerler, gemiler, uçaklar… Kim hangi planı yapıyor? Gazze’den sonra ne olacak, İsrail’in “sürgün et-yok et” planı mı? Gazze tünellerinde neler oluyor? sorularına yanıt arandı.
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu
Aklın Yolu
İmamoğlu’ndan “gizli” toplantı
İmamoğlu'ndan “gizli” toplantı
Aklın yolu - CHP’nin abileri yeni bir hareket mi başlatacak?
Aklın yolu - CHP'nin abileri yeni bir hareket mi başlatacak?
Daha Fazla Video Göster