Aklın Yolu - İsrail tankları nasıl imha ediliyor?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 3 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail tankları nasıl imha ediliyor? Ortadoğu’da kimin ajandasında ne var? Üsler, askerler, gemiler, uçaklar… Kim hangi planı yapıyor? Gazze’den sonra ne olacak, İsrail’in “sürgün et-yok et” planı mı? Gazze tünellerinde neler oluyor? sorularına yanıt arandı.