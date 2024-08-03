A Haber’de 2 Ağustos Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; Haniye’nin ölümünde soru çok gerçek ne? İran bu gece İsrail’i vuracak mı? İran liderleri neden koruyamadı? İran bu gece İsrail’i vuracak mı? Hizbullah’ın füze yağmuru devam edecek mi? Ortadoğu uçurumun kıyısında peki ne olacak? İran İsrail’e misilleme mi yapacak?” sorularına yanıt arandı.

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