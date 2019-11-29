Teknolojinin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatan Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yiş, “FinTech yeni bir ödeme kanalı oldu. Telefonlar artık cüzdan olacak” dedi.

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ve Akademisyen Yüce Zerey, Şafak Tükle'nin apara'da sunduğu Teknoloji ve Finans Programı'nın konuğu oldu. Değişen tüketici profili ve ödeme sistemlerinin masaya yatırıldığı programda, teknolojinin toplumu nasıl değiştirdiği ele alındı. Teknolojiyle birlikte çok hızlı bir değişimin başladığını anlatan Yiş, "Eskiden telefonlar hayatımızda yokken annelerimizin günleri olurdu. Bütün havadisler orada alınırdı. Teknoloji gelişti, akıllı telefonlar geldi. Özellikle Türkiye'de 2008 yılından sonra 3G'nin hayatımıza girmesiyle ciddi bir ivme oluştu. Bugün neredeyse herkes Facebook kullanıyor ve bütün havadisler artık oradan alınıyor. Yine eskiden bir yere gittiğimizde adresi köşe başında simitçilere sorardık şimdi Yandex ve Google Map kullanıyoruz. Yine alışveriş ihtiyacı için pasajlar gezerken bugün online dünyada milyonlarca ürün bulabiliyoruz" dedi.

FINTECH HIZLA GELİŞECEK

Bu değişimi Turkcell'in yaptığı araştırmalarda elde edilen verilerden de gördüklerini anlatan Yiş, "Kişi başı data tüketimi son üç yılda iki katından fazla arttı. Eskiden kişi başı 3 gigabyte konuşurken şimdi 9'a yaklaştı. Eskiden telefonda konuşurduk. Yüzde 80-90 vaktimizi konuşmak ve mesajlaşmak alırken şimdi bu yüzde 30'lara düştü. Tamamen vaktimizi sosyal medyada harcıyoruz. Tamamen dijital bir dünya içindeyiz" diye konuştu. Teknolojinin kuşaklar üzerindeki etkisini örneklendiren Yiş, "Mesela Z kuşağı bizim pazarlamacılar olarak hayatımızı çok değiştirdi. Bizim için markalar ne söylerse o esastı. Bilgi ekonomisinde asimetrik bilgi dediğimiz bir kavram vardı. Bazı insanlarda bilgi vardı bazılarında yoktu. Ancak Z kuşağı internetin içinDe doğduğu için zaten her bilgiye çok rahat ulaşıyor; hatta bilgiyi onlar üretiyor. En küçük negatif deneyime tahammülü yok hemen marka değiştiriyorlar asla marka bağımlılıkları yok ancak mutlu ederseniz de birer marka elçisine dönüşüyorlar. Her türlü deneyime açıklar" dedi. Bu kuşağın alışverişte de teknoloji odaklı olduğuna dikkat çeken Yiş, mobil ödeme sistemini en çok kullananların da onların olduğuna değindi. "Artık FinTech yeni bir ödeme kanalı olacak. Siz bankaya uğramasanız da rahatlıkla ödeme yapabileceksiniz. Cüzdanınız artık sizin telefonunuz olacak. Bu sistem Z kuşağı tarafında ciddi oranda sahiplenilmiş durumda" diyen Yiş, "O nedenle FinTech sistemlerinin hızla yaygınlaştığına şahit olacağız. Z ve sonraki kuşak FinTech ile alışveriş yapacak. Bankacılık ve telekomünikasyon sistemi Türkiye'de çok gelişti. Turkcell olarak bizim Türkiye'de dünyaya örnek işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİYİ MERKEZE ALAN KAZANIR

TEKNOLOJİDEKİ değişimin sosyolojik yapıyı da değiştirdiğini anlatan Yüce Zerey, bunun yansımalarını ikili ilişkilerden iş yapış biçimine kadar her alanda boy gösterdiğine değindi. Dijital kanalların hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Zerey, pazarlama dünyasındaki değişimi şöyle özetledi: "Eskiden bir tüketiciye ulaşmak daha sınırlıydı. Dijital kanallarla kitlelere ulaşım genişledi. Buradan tüketiciye ulaşan markaların ürünü

nü rahatsız etmeden, doğru yerde ve zamanda sunması gerekiyor. Bunu yapması için motivasyonu doğru anlaması, tüketim serüveninize hakim olması şart. Eğer bunu başarırsa iyi bir pazarlama yapmış olur." Teknolojinin tüketicinin hayatını kolaylaştırıp değer kattığı sürece kendine yer bulduğunu anlatan Zerey, "Tüketicinin hayatını kolaylaştıran markalar ayakta kalarak büyüyecektir. Burada asıl olan tüketiciyi merkeze almak" dedi.

İNOVATİF YATIRIMLAR SÜRECEK

TURKCELL'İN birçok inovatif proje geliştirdiğini belirten Yiş, şunları anlattı: "Mesela alışveriş yaptığınızda bunu Turkcell ile faturanıza yansıtabiliyorsunuz. İstanbulkart uygulamasını hazırladık. İstanbulkart yüklendiğinde mobil datayı hediye olarak veriyoruz. Bu tür yatırımlarımız devam edecek. Birçok markayla işbirliği ve kampanyalar yaparak inovasyon alanındaki yeteneğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. İnovasyon bizde olmazsa olmaz. O nedenle Ar-Ge yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Bizim hedefimiz her zaman liderlik. Turkcell doğru analiz ve kampanyalarla liderliği elden bırakmayacaktır."