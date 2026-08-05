Trabzonspor'da yüzyılın transferi! Dünya yıldızı Muhammed Salah İstanbul'a ayak bastı

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yürüttüğü iddia edilen Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın İstanbul'a geldiği öne sürüldü. A Haber muhabirinin aktardığı bilgilere göre Salah, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptıktan sonra taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. İddiaya göre yıldız futbolcu, havalimanında bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelirken, kulüp yetkilileriyle resmi imza süreci öncesindeki programına geçti. Transferin resmiyet kazanmasının ardından Salah'ın Trabzon'a giderek sağlık kontrollerini tamamlaması ve sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor cephesinden transfer sürecine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.