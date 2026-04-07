Trump'ın İran'da 5 halkalı savaş stratejisi! Elektrik su ve gıda savaşı kapıda mı?

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaş 39. gününde karşılıklı tehditler ve saldırılarla aralıksız sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona erecek. Trump'ın dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Tahran rejimine dair ateşkesi işaret ederek "İran isterse savaş kısa sürede biter" sözlerinin yanı sıra "İran'a yönelik yarın gelişmeler olabilir. 1 gecede onları yok edebiliriz" çıkışı yeni bir saldırı mı planlandığına dair söylentileri beraberinde getirdi. Trump'ın ani çıkışları bölgedeki gerilimi tırmandırırken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "İran'a karşı hangi strateji uygulanıyor?" sorusu masaya yatırıldı. İran Uzmanı Oral Toğa, ABD'nin 5 halkalı stratejisini ele alarak İran'da hangi eyaletlerin risk altında olduğunu harita üzerinden değerlendirdi.