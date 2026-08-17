Araç kiralamada yeni dönem: Neler değişecek?

Araç kiralama sektöründe yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle sektördeki uygulamaların daha kontrollü hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, yeni düzenlemenin detaylarını aktardı. Otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey ise A Haber canlı yayınında uygulamanın sektöre etkilerini ve araç kiralarken dikkat edilmesi gereken noktaları değerlendirdi.