CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Araç kiralamada yeni dönem: Neler değişecek?

Araç kiralama sektöründe yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle sektördeki uygulamaların daha kontrollü hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, yeni düzenlemenin detaylarını aktardı. Otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey ise A Haber canlı yayınında uygulamanın sektöre etkilerini ve araç kiralarken dikkat edilmesi gereken noktaları değerlendirdi.

Altın fiyatlarında yeni rota: Gram altın için 7 bin lira tahmini
Sonraki Video
Altın fiyatlarında yeni rota: Gram altın için 7 bin lira tahmini
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar