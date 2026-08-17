Başkan Erdoğan'dan Azize Sibel Gönül için taziye mesajı

Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Gönül'ün cenazesi, bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda başsağlığı dileğinde bulunarak, "Ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.