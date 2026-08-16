Süper Şimşek'ten Göksur'a: Türkiye'nin savunma kalkanı güçleniyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği insansız ve hava savunma sistemleri, savaşın geleceğine ilişkin kritik kabiliyetleri aynı platformda buluşturuyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka-3'ün iki Süper Şimşek'i taşıyarak gerçekleştirdiği uçuş, hedef uçaktan kamikaze mühimmata, sahte uçak görevinden elektronik harp taktiklerine kadar çok maksatlı kullanım konseptini bir kez daha gündeme taşıdı. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKSUR ise gemilerin kısa menzilli hava ve yüzey tehditlerine karşı korunmasında kritik bir katman oluşturuyor. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, bu sistemlerin savaş alanında nasıl kullanılabileceğini ve Türkiye'nin savunma mimarisindeki yerini A Haber’de anlattı.