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Giriş Tarihi:
15 Ağustos 2026 21:14
ahaber.com.tr Haber Merkezi
|
DHA
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İYİ Partili başkan damadının evini bastı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddia edilen İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.
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