CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İYİ Partili başkan damadının evini bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddia edilen İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 49,54'e düştü
Sonraki Video
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 49,54'e düştü
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar