Putin'den Avrupa'ya açık tehdit: “Nerede gerekli görürsek orada yanıt veririz”

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Moskova ile Avrupa arasındaki gerilim de giderek tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin Rus ticaret gemilerinin hareketini kısıtlamaya çalıştığını belirterek sert mesajlar verdi. Gemilere el konulması ve malların satılması fikrini “korsanlık ve soygun” olarak nitelendiren Putin, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde karşılık vereceklerini söyledi. A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise Rusya-Ukrayna savaşının artık yalnızca Ukrayna ile Rusya arasındaki bir çatışma olmaktan çıktığını, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma hattını güçlendirdiğini ve Doğu Avrupa ülkelerinin tehdidi Batı Avrupa'ya göre daha yakından hissettiğini değerlendirdi.