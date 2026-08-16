Kuril Adaları'nda 80 yıllık kriz yeniden alevleniyor: Putin'den Japonya'ya 'Rus toprağı' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'na gerçekleştirdiği ziyaret ve "Bu adalar Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır" mesajı, Moskova ile Tokyo arasındaki yaklaşık 80 yıllık egemenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Japonya ise söz konusu adaların kendi "öz toprağı" olduğunu savunuyor. A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, krizin yeniden ısıtılmasının arkasında Japonya'nın yeniden silahlanması, Rusya'nın Pasifik'teki stratejik konumu ve değişen küresel güç dengelerinin bulunduğunu söyledi.