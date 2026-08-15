Sahada rekabet, tribünde kardeşlik! Amedspor ve Erzurumspor maçı öncesi taraftarlardan mesaj: "Dostluk kazanacak"

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcileri Erzurumspor ve Amedspor, Diyarbakır'da tarihi bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Saha içindeki rekabetin ötesinde, her iki takımın taraftarlarından yükselen sağduyu ve kardeşlik mesajları tüm Türkiye'ye örnek oluyor. A Haber ekibinin Diyarbakır sokaklarında nabzını tuttuğu vatandaşlar, yeşil sahada yalnızca futbolun ve dostluğun kazanmasını istiyor.