ANALİZ - ABD-İsrail cephesinde hesap şaştı! Savaş büyüdü Hürmüz dünyayı sarstı

Takvimler 28 Şubat 2026'yı gösterdiğinde Ortadoğu, yalnızca bölgesel bir krizin değil, küresel güç dengelerini sarsan devasa bir hesaplaşmanın merkez üssü haline geldi. Savaş ilerledikçe ABD ile İsrail arasındaki hedef farklılıkları belirginleşirken, Washington yönetimi NATO'daki ortaklarından beklediği desteği de bulamadı. İran ise asimetrik savaş stratejisiyle ABD üslerinden kritik altyapılara kadar geniş bir hedef listesi oluşturdu. ABD-İsrail cephesindeki hedef ayrışmasından İran’ın misilleme stratejisine, Hürmüz Boğazı’ndaki kritik gelişmelerden küresel ekonomiye uzanan savaşın perde arkası ve tüm çarpıcı detayları A Haber’in analiz haberinde.