ABD’li denizciler intiharın eşiğinde! A Haber’de çarpıcı detay: Aynı tablo Irak savaşında da vardı

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, cephede kullanılan silah ve teknolojilerin ötesinde askerlerin dayanıklılığı açısından da kritik bir sınavdan geçiyor. Amerikan basınında görev sürelerinin uzaması nedeniyle askerlerin yaşadığı psikolojik ve fiziksel yıpranma gündeme gelirken, bir Amerikalı denizcinin "Bu şimdiye kadar yaptığımız en kötü görev" sözleri dikkat çekti. Taze gıdaya erişimden ailelerinden aylarca uzak kalmaya kadar pek çok sorun anlatılırken, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, özellikle uçak gemilerinin uzun süre denizde kalmasının personel ve platformlar açısından ciddi bir rotasyon ve lojistik problemi doğurduğuna işaret etti. Gazeteci Dr. Murat Özer de Irak Savaşı'ndaki Amerikan askerlerinin yaşadığı psikolojik yıkıma ve yoğun intihar vakalarına dikkat çekti.