Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran BM konuşmaları: Tarihe geçen sözler

Birleşmiş Milletler kürsüsü, yıllar boyunca savaşların, krizlerin ve bölgesel çatışmaların gündeme taşındığı önemli platformlardan biri oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmalarında ise BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı, Suriye ve Arakan'daki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'deki insani tablo öne çıktı. Erdoğan'ın yıllar içinde farklı başlıklarda yaptığı konuşmalarda "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı da dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı. Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı ve yıllara damga vuran diğer açıklamaları da A Haber'in "Analiz" programında ele alındı.