Okul ve meslek seçiminde doğru tercih için uzman önerileri: Prof. Dr. Adnan Yüksel anlattı

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken öğrencilerin okul ve meslek seçiminde hangi kriterleri dikkate alması gerektiği gündeme geldi. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için okul ve meslek seçimi kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, ilgi alanlarına, hedeflerine ve eğitim alacakları kurumun imkanlarına da dikkat etmesi gerekiyor. Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı.