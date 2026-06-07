PERSPEKTİF | Denizlerin Misak-ı Milli'si Mavi Vatan yasası

Türkiye, Adalar Denizi ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini iç hukukta daha güçlü bir zemine oturtacak "Mavi Vatan Yasası" için hazırlıklarını sürdürüyor. Deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye'nin tezlerini yasal güvence altına almayı hedefleyen düzenleme, Yunanistan'da ise dikkatle takip ediliyor. Peki, Mavi Vatan Yasası Türkiye'ye hangi avantajları sağlayacak? Adalar Denizi'nde dengeleri nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların yanıtları, Kübra Urhan'ın hazırladığı Perspektif programının yeni bölümünde ele alındı.