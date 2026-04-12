Pakistan hattında diplomasi trafiği kilitlendi

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın başarısız geçen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki ateşkesin korunması noktasında ciddi kaygılar yaşandığını ifade etti. Rahman, İran'ın nükleer programı üzerinden yürütülen pazarlıklarda tarafların kırmızı çizgilerinden ödün vermemesi nedeniyle diplomatik yolların tıkandığını ve Pakistan'ın istikrar için arabuluculuk rolüne devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.