Türk donanmasının gururu TCG Türkeli Çanakkale’de ziyarete açıldı: Mavi Vatan’ın çelik kalesi vatandaşla buluştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü simgeleyen dev gemiler kapılarını vatandaşlara açtı. Tarihi zaferlerin yazıldığı Çanakkale Boğazı’nda demirleyen TCG Türkeli gemisi, modern teknolojisi ve milli mühimmatlarıyla ziyaretçi akınına uğruyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, donanmamızın gücüne güç katan o anları ve savunma sanayiindeki dev adımları Çanakkale’den aktardı.