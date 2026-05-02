Ortadoğu’da sessiz yığınak! ABD’nin stratejik hamlesi ve mayıs senaryosu gündemde

Ortadoğu’da Hürmüz’den Babülmendep’e uzanan gerilim hattı yeniden alevlenirken, ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği askeri yığınak dikkat çekiyor. Stratejist Eray Güçlüer, "Bu kadar yığınak ikinci bir harekat planı olduğunu gösteriyor, aslında ikinci bir savaş planı var" sözleriyle gelişmeleri değerlendirirken; A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD’nin savaş yetkisine ilişkin olarak "Başkan 48 saat içinde bildirim yapabilir ve yeni 60 günlük süreç başlatabilir" ifadelerini kullandı. Bölgede artan askeri hareketlilik, Umman’ın güneyindeki kolordu sevkiyatı ve İsrail’e ulaşan binlerce ton mühimmat, “yeni bir operasyon mu hazırlanıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.