Küresel satranç kızışıyor: Enerjide dönüşüm, Afrika’da Çin hamlesi!

Dünya, enerji dönüşümüyle birlikte petrolün geleceğinin sorgulandığı ve su kaynakları üzerinden yeni gerilim ihtimallerinin konuşulduğu kritik bir sürece giriyor. Çin’in Afrika kıtasındaki liman yatırımları ve gümrük vergilerini sıfırlama kararı, küresel ticaret dengelerinde dikkat çekici bir kırılma yaratıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kuşak ve Yol Projesi’nin çok boyutlu yapısına dikkat çekerken, Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda Afrika ülkelerinin ekonomik zorunluluklarla Çin’e yöneldiğini vurguladı.