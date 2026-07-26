EDİTÖR MASASI | Bitmeyen savaşların nedeni lidersizlik

Dünyada savaşlar, enerji rekabeti ve jeopolitik gerilimler artarken, Gazze'den Ukrayna'ya, Hürmüz'den Tayvan'a uzanan krizler uluslararası ilişkilerde "lidersizlik krizi" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre sorun yalnızca bölgesel çatışmalar değil; krizleri yönetecek, tarafları uzlaştıracak ve uzun vadeli çözüm üretecek küresel lider eksikliği de dikkat çekiyor. Analizlerde Türkiye NATO üyeliğiyle Rusya'yla diyaloğunu birlikte yürütebilmesi, Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna temasları ve bölgesel arabuluculuk girişimleriyle önemli bir diplomatik aktör olarak öne çıkıyor.