Online yemek platformlarında komisyon tuzağı! Esnafa reklam adı altında sanal haraç

Online yemek sipariş platformları tüketicilere hızlı ve pratik bir hizmet sunarken, restoran işletmecilerine yüksek komisyonlar, kampanya kesintileri ve ek hizmet bedelleri nedeniyle kazancına adeta göz koyuyor. A Haber ekibi esnaflara mikrofon uzatarak yaşanan sorunları dinlerken, üreticilerin çoğu emeklerinin sömürüldüğünü belirterek kâr oranlarının büyük bölümünü platformun aldığını belirtiyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, esnafın yemek platformları üzerinden yaşadığı mağduriyetleri sipariş faturaları üzerinden kalem kalem anlatırken, özellikle uygulamalar üzerinde ruhsatsız şirketlerin satış yaptığına dikkat çekerek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.