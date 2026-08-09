Milyoner'de nefesler tutuldu! Telefonun ucundaki kritik destek: O soru sinemaseverleri ekranlara kilitledi

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Murat Yılmaz, sergilediği başarılı performans ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılıkla geceye damga vurdu. Sinema dünyasına ilişkin zorlu bir soruyla karşılaşan Yılmaz, telefon jokerine başvurarak doğru cevabı bulmayı başardı. Yarışmacı, ilerleyen soruları da doğru yanıtlayarak 200 bin TL'lik baraja kadar yükseldi. İşte detaylar…