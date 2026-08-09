İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a suikast hazırlığı! Çarpıcı detaylar A Haber'de

İran'da dini lider Mücteba Hamaney'in hayatta olduğuna dair şüpheler yeniden gündeme gelirken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz edindiği özel bilgilere göre Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Sapmaz, Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu vurgularken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a yönelik suikast hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Sapmaz, İran Devrim Muhafızları içindeki Mossad için çalışan bir grup ajanın Hamaney ile Pezeşkiyan arasındaki görüş birliğinden rahatsız olduğunu belirtti.