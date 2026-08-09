Tam bağımsız Türkiye yolunda çeyrek asırlık destan! Vesayet zincirleri kırıldı, milli irade tarih yazdı

Türkiye, 2002 yılından bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına, darbe girişimlerine ve küresel engellere rağmen tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Siirt’te okunan bir şiir nedeniyle hapsedilmek istenen milli irade, bugün göklerde KAAN, yollarda Togg ve sahada tam bağımsız Türkiye vizyonuyla dünyaya gücünü gösteriyor. AK Parti ile geçen çeyrek asırda sağlıkta devrim, savunma sanayiinde millî hamle ve terörle tavizsiz mücadele alanlarında atılan adımlarla “Yenilmez Türkiye” idealine her gün bir adım daha yaklaşılıyor.