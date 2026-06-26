İmamoğlu-Özel hattında kritik kırılma!

CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıklarına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İmamoğlu'nun yeni parti hazırlığı, genel başkanlık hedefi ve Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı göstererek parti üzerindeki etkisini artırmayı amaçladığı ifade edildi. Cezaevi sürecinden siyasi yasak ihtimaline kadar uzanan kulis bilgileri ve iddialar kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Konuya ilişkin değerlendirmeleri gazeteci Abdülkadir Selvi ile hukukçu Av. Hadi Dündar, A Haber canlı yayınında paylaştı.