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Kadın kılığına girerek emekli polis memuruna kurşun yağdıran şahıs takside böyle yakalandı

Gaziantep'te 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu, iddiaya göre yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı İlhan T.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdiği belirtilen şüphelinin saldırının ardından ticari taksiyle kaçması, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve polis ekiplerince yakalanması araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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